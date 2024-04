Marrakech : Le Festival national des arts populaires tient sa 53e édition du 4 au 8 juillet

La 53e édition du Festival national des arts populaires (FNAP) aura lieu du 4 au 8 juillet prochain à Marrakech, sous le thème «Rythmes et symboles éternels» avec la participation de plus de 600 artistes venant des quatre coins du Maroc. Cette manifestation culturelle est initiée par l’association le Grand Atlas, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et le soutien de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, du Conseil de la région Marrakech-Safi, du Conseil de la ville de Marrakech et la Commune du Mechouar Kasbah.

Cet événement met en lumière la diversité et la richesse du patrimoine artistique marocain, en renforçant les liens entre les générations en familiarisant les jeunes avec l’art populaire Marocain, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Rythmes et symboles éternels» n’est pas seulement un thème, mais une invitation à plonger dans l’histoire vivante du Maroc, une célébration de l’identité nationale à travers la musique, la danse, le chant, et l’artisanat, explique la même source. Le festival devient ainsi une ode à la transmission des savoir-faire et des récits qui ont traversé les âges, soulignant l’importance cruciale de la conservation et de la valorisation de ces expressions culturelles.

La préservation des arts traditionnels est une quête de permanence et de dialogue entre le passé et le présent. «Dans un monde en rapide évolution, où les cultures se croisent et s’influencent mutuellement, il est essentiel de maintenir vivantes ces pratiques qui définissent l’identité marocaine», relève la même source, notant que le FNAP contribue à la préservation de de ces trésors, en assurant leur pérennité et en les rendant accessibles à tous, en particulier à la jeunesse marocaine.

«Le Maroc, terre de contrastes et de confluences, offre un panorama culturel aussi riche que diversifié. Chaque région, de l’Atlas, au Sahara, aux côtes de l’Atlantique, porte en elle un héritage unique qui se manifeste à travers des chants envoûtants, des danses énergiques et des expressions artistiques enracinées dans la profondeur des âges», ajoute la même source.

Sur les scènes du FNAP, le folklore prend vie dans une explosion de couleurs et de sons, où le rythme des tambourins s’accorde à la cadence des pieds frappant la terre, et où les voix s’élèvent pour raconter des histoires tissées de mythes et de réalité. Les spectacles offrent une scène visuelle saisissante, miroir d’une société qui, tout en se modernisant, conserve précieusement les échos de son passé.