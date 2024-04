Vers un retrait de l’USM d’Alger du match retour face au RS Berkane ?

La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) jouera avec son maillot, floqué de la carte complète du Maroc, lors du match retour ce dimanche 28 avril, comptant pour la demi-finale de la Coupe de la CAF, contre l’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA). L’arbitre de la rencontre a approuvé, samedi, la tenue du club marocain. Une décision qui pourrait amener les adversaires du RSB à se retirer, indiquent des médias algériens.

A la veille de son départ vers le Maroc, le directeur sportif de l’USMA, Toufik Kourichi, avait annoncé dans des déclarations à la presse que son équipe est décidée à se retirer au cas où la RSB porte son maillot traditionnel.

Pour rappel, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a rejeté l'appel interjeté par l'USM Alger contre la décision de la commission des clubs de la Confédération accordant la victoire par forfait à Berkane.

Le refus de jouer le match retour pourrait conduire la CAF à prendre des sanctions contre l’USAM et la Fédération algérienne de football. L’article 65 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations précise qu’«une équipe qui ne se présente pas sur le terrain en tenue de jeu à l’heure fixée pour le coup d’envoi, ou tout au plus 15 minutes plus tard, sera déclarée forfait. L’arbitre est tenu d’enregistrer l’absence de l’équipe et de la noter sur son rapport».