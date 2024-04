SIAM 2024 : Remise des prix de la 16e édition

La cérémonie de remise des prix de la 16e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) s’est déroulée, vendredi à Meknès, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Ainsi, le prix de la meilleure unité de production a été décerné à Mohamed Rouijel dans la filière de l’élevage camelin (Dakhla-Oued Eddahab), Sbai Dehane dans la filière laitière, Coopérative laitière de Sakia El Hamra (Laâyoune-Sakia El Hamra), Othmane Boufim dans la filière apicole, Coopérative Afoulki Ait Baamrane (Guelmim-Oued Noun), Said Bouramdane dans la filière du palmier dattier, Société Golden Datte (Drâa-Tafilalet), Bilal Al Ghomari dans la filière du figuier (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), et Yassine Belahrach dans la filière des légumes (Souss-Massa).

Ont également été primés, Abdelkader Akoudad dans la filière de la betterave sucrière (l’Oriental), Moustapha Bensahraoui dans la filière des viandes rouges et dont le prix à été reçu par Mouncif Zakaria (Casablanca-Settat), Samir Diouri Ayad dans la filière oléicole, Société Diolive (Béni Mellal-Khénifra), Fouad Erraji dans la filière des légumineuses (Rabat-Salé-Kénitra), Fatima Zahra Bentaleb dans la filière agrumicole, Perfect Agro (Marrakech-Safi), et Layth Nail Zniber dans la filière des rosacées, Domaine Zniber (Fès-Meknès).

Pour ce qui est des meilleures participations au SIAM 2024, l’OCP a remporté le prix du meilleur stand au pôle sponsors, Alf Eddik : AFF (Africa Feed and Food) du meilleur stand au pôle intrants d’élevage, GIP pôle digital de l’agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse du meilleur stand au pôle agri-digital, Somacan du meilleur stand au pôle international, conserveries Meknès-AICHA du meilleur dtand au pôle agroalimentaire, CMGP.CAS du meilleur Stand au Pôle Agrofourniture, Pellenc Maroc du meilleur stand au pôle machinisme et Menarat Al Haouz du meilleur stand au pôle nature et environnement.

Il s’agit aussi de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, pour la meilleure participation étrangère, Bio Beef pour le meilleur ancrage Génération Green, Cosumar pour la meilleure solution digitale, tandis que le prix coup de cœur a été attribué à GPC Papier et Carton.

Organisée jusqu’au 28 avril sous le thème Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients, le SIAM connaît la participation de près de 70 pays, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, et de 1 500 exposants.

Plus de 950 000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.