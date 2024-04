Transition verte : L’OCP émet un bon obligataire de 2 MM$

L’OCP a émis un bon obligataire de 2 milliards de dollars en deux tranches, pour financer son plan de transition verte. Reuters rapporte que l’obligation est répartie entre 1,25 milliard de dollars et 750 millions, respectivement sur 10 et 30 ans. Le taux d’intérêt de 6,75% et 7,5%, a déclaré OCP Group par courrier électronique à l’agence de presse.

Citi, JP Morgan et BNP Paribas ont organisé l’obligation, qui aiderait à la mise en œuvre du plan d’investissement de 13 milliards de dollars pour 2022-2027. Ce projet prévoit d’augmenter la production d’engrais à 20 millions de tonnes contre 15 millions actuellement et de passer entièrement aux énergies renouvelables, d’ici 2027.

L’OCP prévoit en effet de produire 1 million de tonnes d’ammoniac en trois ans, pour réduire sa dépendance aux importations. Le géant de phosphates investira aussi dans des usines de dessalement.

Les demandes de souscription ont atteint 6,2 milliards de dollars, soit 3,1 fois le montant proposé, précise-t-on de même source.