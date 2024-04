Un mariage unit Aziz Akhannouch à Anas Sefrioui

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et Anas Sefrioui, l’une des figures du secteur de l’immobilier au Maroc et en Afrique de l'Ouest, se préparent à célébrer le mariage de leurs enfants, Kenza (27 ans) et Malik (33 ans). Après leurs études supérieures, les jeunes mariés ont intégré les groupes économiques fondés par leurs parents.

La cérémonie est prévue, le 27 avril à Marrakech dans la demeure de Aziz Akhannouch, révèle Le360. La ville ocre a déjà accueilli des mariages de personnalités connues mondialement, comme celui de l’acteur Idris Alba ou de l’homme d’affaires maroco-israélien Yariv El Baz, installé aux Etats-Unis.

Les familles Akhannouch et Sefrioui sont considérées parmi les plus grosses fortunes au royaume.