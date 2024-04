Tanger : Fermeture définitive de la prison locale Sat Village (DGAPR)

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, vendredi, la fermeture définitive de la prison locale Sat Village à Tanger, ainsi que le transfert de ses pensionnaires vers d’autres établissements pénitentiaires.

Dans un communiqué, la Délégation a souligné que cette décision s’inscrivait dans le cadre de sa stratégie de fermeture des établissements pénitentiaires vétustes et délabrés, en vue de préserver la sécurité des détenus et des fonctionnaires. Le foncier de l’établissement en question sera restitué au département gouvernemental concerné, conformément aux lois et règlementations en vigueur en la matière.