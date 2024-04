Sahara-CIA files #3 : Washington a redouté une attaque du Maroc sur Tindouf

Un document de la CIA datant du 13 février 1987 analyse les hypothèses d’une éventuelle escalade armée entre le Maroc et l’Algérie, notamment après que Rabat a repoussé les attaques du Polisario après la construction du Mur des sables. Le document évoque aussi une possible intervention militaire de l’Algérie pour créer des brèches dans cette barrière et permettre au Polisario de s’infiltrer. Parmi les scénarios, une attaque soudaine des camps de Tindouf par le Maroc est également citée.

Ouardani Issa (Traduction Ghita Zine) Par