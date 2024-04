Les têtes d’affiche du 26e Festival Jazz au Chellah dévoilées

La 26e édition du Festival Jazz au Chellah, du 10 au 12 mai 2024, rassemblera artistes européens et marocains dans le site historique du Chellah à Rabat. Initiative de l’Union européenne, cet évènement est le fruit d’partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et Rabat Région Patrimoine Historique. Les dates choisies se greffent sur la Journée de l’Europe, le 9 mai, qui marque l’anniversaire de la «Déclaration Schuman1» de 1950. Cette année-là, Robert Schuman a partagé sa vision de rendre «inconcevable la guerre entre les nations».

Le trompettiste allemand Markus Stockhausen sera accompagné du musicien et poète Aziz Sahmaoui. Sarab, de France, fusionnera jazz-rock et lyrisme oriental, avec la prodige de qanoun Hiba Mekkaoui. Le pianiste espagnol Daniel Garcia mêlera flamenco, électro, rock et musiques cubaines, accompagné du luthiste Driss el Maloumi. Le trio de Urban Folklore MUNSCH s’imprègnera également des musiques marocaines. L’Ensemble de jazz moderne et de folklore suédois Elise Einarsdotter se produira avec la percussionniste Zahra Regragui. Les Italiens de JEMM seront quant à eux accompagnés par le Maalem Mokhtar Gania, frère cadet de feu Mahmoud Gania, et de ses deux fils Houssam et Hamza Gania, pour clôturer l’édition par un hommage au maître de musique gnaoua.

Parallèlement aux concerts, des masterclass pour des artistes musiciens et chanteurs seront animées par Climène Zarkan de Sarab, Aziz Sahmaoui et le compositeur et trompettiste Adrien Lambinet. Par ailleurs, un concert itinérant du groupe instrumental SALT animera les rues de Rabat, avec des fusions de jazz, swing, latino, ska et cajun.