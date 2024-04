Maghreb sans le Maroc : L’Algérie maintient la pression sur la Mauritanie

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu, mercredi 24 avril, l’ambassadeur algérien à Nouakchott. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «les relations de coopération distinguées existant entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer. Nous avons également abordé des questions d'intérêt commun», a écrit le chef de la diplomatie sur la plateforme X.

La réunion intervient trois jours après la tenue du sommet de Tunis entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye, marqué par l’absence de la Mauritanie. Le communiqué final du conclave, du 22 avril, contenait un appel du pied à la Mauritanie, en affirmant la disposition des trois pays «à s’ouvrir à toute volonté politique sincère qui partage les mêmes priorités communes constructives pour faire progresser et enrichir cette action collective commune et approfondir la compréhension et la coopération afin de servir la sécurité, la stabilité et le développement de la région et de l’éloigner des politiques axiales et des dangers de l’ingérence étrangère».

Au lendemain du sommet de Tunis, le président du Conseil présidentiel libyen a adressé un message écrit au roi Mohammed VI.