Allemagne : L’AMDIE en prospection pour les investissements étrangers au Maroc

La tournée internationale de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) pour promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs et donneurs étrangers a fait escale en Allemagne, du 22 au 25 avril 2024, sous le thème «Créer des synergies pour des partenariats durables». Après l’Espagne en janvier dernier, ce deuxième rendez-vous itinérant de l’année vise à renforcer les investissements directs étrangers (IDE), à travers les rencontres avec «des décideurs, investisseurs et opérateurs économiques allemands». Tout en mettant en avant la marque de promotion de l’investissement et de l’exportation «Morocco Now», dans les villes de Berlin, Wolfsburg, Hanovre et Munich, l’idée a été d’éclairer sur les opportunités que propose le pays, particulièrement pour quatre filières industrielles à haut potentiel de coopération : automobile, pharmacie, aéronautique et énergies renouvelables.

Un communiqué de l’AMDIE rappelle que ce roadshow est le troisième organisé en Allemagne en deux ans, en partenariat avec la représentation diplomatique du royaume à Berlin. A cet effet, une délégation marocaine a été conduite par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, en présence de l’ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, du directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki et de Mehdi Tazi, vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Ce roadshow s’inscrit ainsi dans la continuité des engagements nationaux pour le développement durable, notamment par la mise en œuvre de la Nouvelle charte de l’investissement, ainsi que les recommandations du Nouveau modèle de développement. La même source souligne qu’il s’aligne également sur le programme gouvernemental «pour une économie créatrice de valeur ajoutée et d’emplois», notamment par la mise en avant de «l’Offre Maroc».

«Dans un contexte marqué par l’urgence climatique et la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, le Maroc se distingue en offrant des opportunités de production décarbonées grâce à ses investissements novateurs dans les énergies renouvelables. Une stratégie alignée avec l’ambition du Royaume de se positionner en un hub industriel vert et compétitif contribuant à des objectifs de développement inclusif et durable», indique l’AMDIE.

Dans ce même contexte, le Maroc prend part à la foire de Hanovre Messe, du 24 au 28 avril 2024, pour «renforcer sa présence industrielle mondiale», alors que le royaume compte 250 entreprises allemandes. «En 2023, les exportations marocaines vers l’Allemagne ont progressé de 28% par rapport à 2022, atteignant 18 milliards de dirhams», rappelle l’AMDIE. Les importations ont par ailleurs progressé de 16%, totalisant 35 milliards de dirhams (MDH).