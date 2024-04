Gouvernement anglais : «L’activité commerciale au Sahara occidental n’est pas illégale»

Le gouvernement britannique a déçu les partisans du Polisario à la Chambre des Communes, en rejetant la proposition de création d'un conseil aux Nations unies chargé de la surveillance des ressources naturelles du Sahara. L’exécutif a précisé en réponse à une question écrite sur ce sujet du député travailliste, Lloyd Russell-Moyle, que le gouvernement dirigé par Rishie Sunak, «ne considère pas l'activité commerciale au Sahara occidental comme illégale, à condition qu'elle respecte les intérêts du peuple sahraoui».

«Le Royaume-Uni continue de soutenir les efforts menés par l'ONU et le travail de Staffan de Mistura en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental et nous continuons à encourager un engagement constructif dans le processus politique et suivre les progrès», a affirmé le sous-secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Rutley.

Pour rappel, en mai 2023, la Cour d’appel de Londres avait récusé la demande de recours de l’ONG Western Sahara Resources Watch, proche du Polisario, contre une précédente décision de la Cour administrative, rejetant une demande d’annulation de l’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, conclu en octobre 2019 à Londres et intégrant les produits du Sahara. Un verdict qui équivaut à une reconnaissance de facto de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.