Air Arabia Maroc lance un programme de vols entre Tétouan et Bilbao

Air Arabia Maroc a lancé récemment un nouvelle liaison aérienne entre Tétouan et Bilbao, dans le cadre de ses démarches pour rendre les voyages plus accessibles. Ce programme débute le 18 mai 2024, avec une disponibilité chaque samedi, en «assurant confort et convivialité» pour les voyageurs, annonce la compagnie aérienne low-cost dans un communiqué.

Les détails des vols informent que les départs de Tétouan sont prévus à 6:00, pour une arrivée à Bilbao à 8:40, tandis que les retours de Bilbao sont à 9:30, pour un atterrissage à Tétouan à 10:10.

«Tétouan, avec son centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, offre une riche tapestry d’influences andalouses et marocaines, se manifestant dans son architecture, sa cuisine, et ses arts», rappelle Air Arabia Maroc.

«Bilbao, quant à elle, combine modernité et traditions avec des sites comme le musée Guggenheim, qui attirent les visiteurs internationaux en quête de culture et d’innovation», ajoute la même source.

Cette liaison aérienne jette ainsi «un pont entre les cultures, enrichissant les expériences de voyage et favorisant les découvertes mutuelles entre les peuples».

Les informations de voyages sont consultables sur le site du transporteur aérien.