SIAM 2024 : Le marché de l’UE s’ouvre aux importations du miel marocain

La délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc et le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ont célébré, mardi à Meknès à l’occasion du 16e Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), l’ouverture du marché de l’UE aux importations du miel marocain. Présidée par le ministre Mohamed Sadiki, et l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, cette célébration fait suite à la récente inscription du Maroc, en février 2024, sur la liste des pays depuis lesquels le miel peut être importé dans, indique un communiqué conjoint.

Les producteurs du secteur apicole pourront désormais accéder au plus important marché mondial du miel. L’UE, un des plus gros producteurs mondiaux, importe jusqu’à 40% pour sa consommation, qui dépasse le milliard d’euros en valeur (plus de 10 milliards de dirhams).

«Cette décision favorable qui s’inscrit dans les ambitions communes et engagements mutuels du partenariat UE-Maroc de prospérité partagée, représente une nouvelle opportunité économique importante qui s’ouvre pour le Maroc qui est doté d’un potentiel apicole riche et unique en raison de sa diversité floristique, faunistique et paysagère importante», a déclaré Mohamed Sadiki.

La filière apicole marocaine se distingue puise dans le savoir-faire de plus de 36 000 apiculteurs, répartis dans plusieurs localités du Maroc. Avec l’UE, le royaume a conclu, en 2022, un partenariat vert pour renforcer la coopération dans la transition énergétique et la décarbonation de l’économie nationale, l’adaptation et la résilience au changement climatique, la protection de l’environnement, ainsi que l’économie verte et bleue.