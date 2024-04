Itzer Trail annonce son retour pour une 6ème édition épique

Itzer Trail, l’événement sportif alliant solidarité et découverte au cœur des paysages spectaculaires de l’Atlas, est de retour. Organisée par l’Association des Initiatives des Jeunes d’Itzer (ASSIJI), cette édition marque également le 5e anniversaire de l’association, soulignant son engagement envers la région d’Itzer et ses habitants.

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2024, les passionnés de course à pied, les randonneurs et les amateurs de nature convergeront dans la région de Midelt pour participer à cet événement unique. Avec quatre distances au choix - 100 km sur trois étapes, 56 km sur deux étapes, 21 km et un trail découverte de 10 km - Itzer Trail offre des défis adaptés à tous les niveaux.

«Notre objectif principal est de mettre en lumière la région d’Itzer tout en impliquant la communauté locale et en investissant dans son développement social et éducatif.» Farid Benlafdil, Président et co-fondateur de l’ASSIJI

Avec plus de 700 participants attirés lors des cinq éditions précédentes, Itzer Trail a déjà eu un impact significatif sur la dynamique économique et sociale de la région. Cette année, l’organisation vise à accueillir 300 participants, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux enfants, représentant 20% de la participation totale.

En plus des défis sportifs, les participants auront l’occasion de plonger au cœur de la culture amazighe, de découvrir l’artisanat local et de profiter d’une programmation artistique enrichissante.