La Sierra Leone soutient la marocanité du Sahara malgré les pressions de l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone réaffirme l’appui de son pays à la marocanité du Sahara. Une position inscrite dans le communiqué conjoint, publié ce mardi 22 avril à Rabat, au terme des entretiens entre Timothy Musa Kabba et son homologue marocain, Nasser Bourita.

La Sierra Leone a déclaré que «l’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution crédible, sérieuse et réaliste» sur la question du Sahara. Kabba a également salué tous les projets lancés par le roi Mohammed VI en Afrique, notamment l'Afrique Atlantique et l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

Cette position réaffirmée par le chef de la diplomatie en faveur de l'intégrité territoriale du royaume est un nouveau revers pour l’Algérie. Et pour cause, ces derniers mois, le président, le ministre des Affaires étrangères et le chef des armées se sont mobilisés afin de convaincre Freetown de suspendre sa reconnaissance de la marocanité du Sahara.

Pour rappel, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, s’est rendu en janvier à Alger dans le cadre d’une visite de travail, sur invitation d’Abdelmadjid Tebboune. Un déplacement suivi par la réunion, à Alger, entre le général Said Chengriha et le chef des armées de la république de la Sierra Leone, le général Peter Kakowou.

En marge de la 37e session du sommet ordinaire de l’Union africaine, Addis-Abeba avait accueilli, en février, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, le Mozambique et la Sierra Leone ; trois pays membres non-permanents au Conseil de sécurité. Au menu de la rencontre, l’examen des moyens de «préserver la dynamique que connaît l'action africaine commune dans le soutien aux causes justes dans le monde», dont notamment «la question de la décolonisation du Sahara occidental», indiquait alors la diplomatie algérienne dans un communiqué.

Dans la capitale éthiopienne, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait reçu le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh. Des efforts qui se sont révélés vains.

Freetown reconnait la marocanité du Sahara occidental et a ouvert, en août 2021, un consulat général à Dakhla. Son ministre des Affaires étrangères, Timothy Musa Kabba, avait réitéré, le 5 septembre 2023 à Rabat, «l'appui sans relâche» de son pays à l'intégrité territoriale du royaume. Une position réaffirmée, le 16 avril, lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à l’examen de la question du Sahara.