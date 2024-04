Jazzablanca 2024 : Zucchero en tête d’affiche pour la clôture

Le chanteur italien Zucchero se produira pour la première fois au Maroc, en clôture de la 17e édition du festival Jazzablanca (du 6 au 8 juin 2024), sur la scène Casa Anfa. Son concert est prévu dans le cadre de sa tournée mondiale «Overdose d’Amore», qui le mènera vers plusieurs régions du globe, en passant par le royaume.

Légende vivante du rock-blues, Zucchero est incontestablement l’une des voix les plus emblématiques de son style musical, qu’il a su mêler avec brio à différentes langues à travers le monde. En plus de 40 ans de carrière, il aura vendu plus de 60 millions de disques. L’artiste a surtout marqué les années 1980 et 1990 avec des tubes devenus planétaires et intergénérationnels, tels que «Senza una donna», «Il Volo» ou encore «Così Celeste», entre autres.

Zucchero commence sa carrière musicale en 1970, en Toscane (Italie), où il fait partie de petits groupes de Rythm and blues (Le Nuove Luci, Sugar & Daniels, Sugar & Candies et I Taxi). Il enregistre un premier album en 1976. Mais c’est surtout en 1983 que son parcours connaîtra un tournant, puisque l’artiste sortira un premier album solo où il prend ses marques («Un po’ di Zucchero»). Sa rencontre avec Randy Jackson annoncera la naissance d’une nouvelle formation : Zucchero & the Randy Jackson Band.

En 1987, sa chanson «Senza Una Donna» devient rapidement un méga-hit, dont le succès va perdurer à travers les années. Sortie initialement en solo, elle sera reprise par Zucchero en anglais et en italien, en association avec le chanteur britannique Paul Young. Cette version propulsera le titre vers une nouvelle vie, avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

«Reconnaissable avec son éternel chapeau, sa voix éraillée et son style rock teinté d'influences afro-américaines et transalpines, Zucchero incarne le rock italien mieux que quiconque. Il transcende les frontières pour devenir l’un des plus brillants représentants non anglophones du blues moderne, comme en témoignent ses collaborations avec des icônes tels que Sting, Ray Charles, Joe Cocker, Eric Clapton ou encore Miles Davis», rappellent les organisateurs de Jazzablanca.

Dans le cadre du festival, Zucchero offrira ainsi un concert haut en couleur, célébrant le rock et le blues, la soul et le gospel. Un concentré des influences musicales qui ont façonné son style unique.