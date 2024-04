France : Une influenceuse marocaine porte plainte après une agression à cause de son voile

A 22 ans, Fatima Saidi n’aurait pas imaginé que l’une de ses sorties à Paris virerait à la violence. Fin de la semaine dernière, l’influenceuse marocaine résidente à Madrid a fait savoir, sur les réseaux sociaux, avoir été victime d’une agression. Mercredi 17 avril, un homme lui aurait craché dessus.

Dénonçant un «acte raciste et machiste», la jeune femme de 22 ans s’est exprimée sur son compte Instagram, où elle s’est dit choquée. «Nous étions en train de discuter avec mon amie, quand un joggeur est passé à côté de nous (...) Il m’a craché dessus. J’ai senti son crachat sur mon voile», a-t-elle fustigé. Le vieil homme aurait fait plusieurs commentaires en français, puis «un doigt d’honneur». La victime raconte l’avoir suivi pour le filmer.

Plus tard, l’influenceuse a montré les documents de sa plainte désormais déposée au commissariat de Paris Centre. «Le fait qu’il m’ait craché dessus deux fois même devant la caméra montre comment il ne craint rien, parce qu’il sait que ce sera sans conséquences pour lui», dénonce encore Fatima Saidi.

«Nous sommes deux filles impuissantes qu’il a décidé de harceler en raison de la façon dont nous avons choisi de nous habiller.» Fatima Saidi

La Ville de Paris dénonce l’agression

Pour sa part, la Ville de Paris a exprimé son soutien à la jeune femme. Vendredi, le premier adjoint (PS) Emmanuel Grégoire a condamné un geste «qui représente à la fois une agression contre la religion musulmane et contre les femmes», mais aussi une atteinte à «l’esprit de tolérance et d’ouverture qui caractérise Paris».

Auprès de BFM TV, l’adjoint à la mairie en charge du tourisme et de la vie nocturne, Frédéric Hocquard (EELV), a affirmé que cette agression était «un acte totalement scandaleux» et que Fatima Saidi avait «raison d’aller porter plainte». Dénonçant un geste «islamophobe», l’élu insiste que la ville de Paris doit être «exemplaire sur les questions d’inclusion» et «de racisme».

Cité par la même source, Aurélien Véron, porte-parole du groupe d’opposition et conseiller de Paris, a quant à lui condamné une agression «inacceptable», d’où l’importance pour lui de sécuriser l’espace public. A ce titre, il a préconisé l’installation de caméras et de logiciels pour retraçer rapidement ces agissements, «notamment sur le Champ-de-Mars où de nombreuses agressions de touristes ont lieu».