SIAM 2024 : Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16e édition

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, lundi à Mechouar Stinia-Sahrij Souani à Meknès, la cérémonie d’ouverture de la 16e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient du 22 au 28 avril 2024, sous le thème «Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients».

Au début de la cérémonie d’ouverture de cette 16e édition, dont l’invité d’honneur est l’Espagne, le prince héritier a procédé à la remise de trois certificats de reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité aux présidents des groupements de producteurs de produits de terroir, labellisés au cours de la campagne 2023-2024.

Ainsi, le premier certificat a été remis à Abdelkrim Bayad, président de la Fédération des professionnels d’amandes de l’Oriental pour l’indication géographique Amandes Beni Snassen. Le deuxième a été remis à Mohamed El Hadi, président de la coopérative Ait Bouguemez des producteurs agricoles pour l’indication géographique Pomme de la Vallée Ait Bouguemez (région Béni Mellal-Khénifra). Le troisième a été remis à Abdessalam El Houadfi, directeur de la société Le Petit Domaine SARL pour le Label agricole œufs de poules élevées en plein air.

Un des principaux axes de développement des produits dans le cadre du Plan Maroc Vert et de Génération Green, le système de labellisation a pour objectifs la promotion de la qualité des produits de terroir et la valorisation du savoir-faire des populations locales, le développement des zones rurales et l’amélioration du revenu des agriculteurs, la protection des produits de terroir de qualité contre toute usurpation, ainsi que la promotion d’une agriculture en zone rurale capable de préserver la biodiversité et les ressources naturelles.

A l’entrée du Salon, Moulay El Hassan a été salué par Luis Planas, ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, les représentant les pays étrangers invités (France, Roumanie, Tchéquie, Bénin, Burundi, Côte d’Ivoire, Eswatini, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Libye, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Soudan du Sud), ainsi que par Josefa Leonel Correia Sacko, commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de la commission de l’Union africaine.

Par la suite, le prince héritier a visité les différents pôles du Salon et suivi des explications sur les produits exposés, notamment le pôle Régions. Il a également visité les stands Eau et irrigation et Recherche et innovation au pavillon Génération Green du ministère de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts et les pôles des Institutionnels, Produits du terroir, Intrants élevage, Elevage, Agri-Digital et International.

Au pôle Agro-alimentaires, Moulay El Hassan a suivi la projection d’une vidéo immersive sur les aspects de la digitalisation de l’agriculture avant de se rendre aux pôles Agro-fournitures et Machinisme.

A son arrivée au Salon, le prince héritier avait passé en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, le wali de la région Fès-Meknès, le président du conseil de la région Fès-Meknès, le gouverneur de la préfecture de Meknès, le président du conseil préfectoral de Meknès, le président du conseil communal de Meknès, le président de la commune Mechouar Stinia, le président de la chambre régionale de l’agriculture Fès-Meknès, le président et les membres du conseil d’administration et les sponsors du SIAM, le président de la fédération des chambres de l’agriculture et le président de la confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural.

Erigé à la place Sahrij Souani sur une superficie de 12,4 hectares, le SIAM, qui connaît la participation de 70 pays et de 1 500 exposants avec 40 conférences et tables rondes au programme, promet d'être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public. Il propose aux visiteurs une panoplie de produits et un machinisme agricole de dernière génération, à même de promouvoir la production agricole et animale et valoriser les secteurs clés de l’économie régionale, dont l’agroalimentaire et son corollaire l’industrie alimentaire.