Maghreb sans le Maroc : Un appel du pied en direction de la Mauritanie

Le sommet tripartite de Tunis tenu le lundi 22 avril, entre les présidents tunisien, Kaïs Saïed, l’algérien Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, s’est terminé par l’adoption d’une déclaration.

Les trois dirigeants ont convenu de «constituer des équipes de travail conjointes», ayant pour mission de coordonner les efforts, dans le cadre d'une approche participative, visant à «préserver la sécurité des frontières communes contre les éventuels risques et retombées découlant de la migration irrégulière et de la criminalité organisée».

Le texte appelle à une «convergence de vues, positions et de discours» lorsqu'il est question de traiter avec les différents pays concernés par la migration irrégulière aussi bien dans la rive nord de la Méditerranée qu'en Afrique subsaharienne, rapporte l’agence de presse de la Tunisie (TAP). L’Algérie et la Tunisie sont pointés du doigt pour leurs traitements inhumains des migrants africains.

La déclaration a insisté sur «l’urgence pour les trois pays de s’exprimer d’une seule voix et une présence influente et efficace dans les différents foras d’appartenance régionale et internationale».

Le communiqué fait un appel du pied à la Mauritanie, en affirmant la disposition des trois pays «à s’ouvrir à toute volonté politique sincère qui partage les mêmes priorités communes constructives pour faire progresser et enrichir cette action collective commune et approfondir la compréhension et la coopération afin de servir la sécurité, la stabilité et le développement de la région et de l’éloigner des politiques axiales et des dangers de l’ingérence étrangère».

La Mauritanie a boudé, jusqu’à présent, les réunions d’Alger et de Tunis consacrées au projet maghrébin excluant le Maroc.

La capitale libyenne devrait accueillir le prochain sommet des trois pays.