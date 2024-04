Les Algériens ont empêché les joueurs de Berkane d’accéder au terrain de l’USMA

De nouvelles révélations sur le match annulé qui devait opposer la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) à l’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA), pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux apporte un démenti à la version algérienne.

La séquence, d’environ deux minutes, montre en effet que les joueurs marocains étaient bel et bien au rendez-vous et se préparaient à entrer sur la pelouse malgré la confiscation de leurs maillots. Mais des agents de sécurité conduits par le directeur sportif de l’USMA, Taoufik Korichi, leur ont barré le chemin. Le responsable répétait à ses interlocuteurs marocains et des représentants de la CAF, sur un ton agressif, que la tenue de RS Berkane avec la carte complète du Maroc est «une violation de la souveraineté de l’Algérie».

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) a fait savoir, dimanche soir, que la non-tenue du match entre la RS Berkane et l’USM Alger «sera portée devant les instances compétentes».