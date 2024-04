La région Hauts-de-France condamnée à verser 287 000€ au lycée musulman Averroès

Le Conseil d’Etat a condamné, ce lundi, la région des Hauts-de-France à verser 287 000 euros de forfait d’externat alloué pour l’année 2022-2023 au lycée privé musulman Averroès, avec lequel le contrat étatique a été résilié récemment. France Bleu Nord rappelle que depuis 2019, la région refuse de verser cette subvention obligatoire, avant de se voir condamnée par le tribunal administratif de Lille à chaque fois ensuite. Le Conseil d’Etat a toujours validé cette décision.

A partir de la rentrée scolaire 2024-2025, le lycée ne sera plus sous contrat avec l’Etat, à cause de doutes sur le financement par une association caritative du Qatar en 2014. Auteur de la mesure administrative, le préfet du Nord reproche aussi au lycée le contenu d’un cours d’éthique musulmane. Par le biais de ses avocats, l’établissement a précédemment clarifié le contexte des faits reprochés.

Créé en 2003, le groupe scolaire Averroès emploie 110 personnes et accueille plus de 700 élèves, entre collège et lycée. A la suite de ce nouvel avis du Conseil d’Etat, l’établissement a lancé une cagnotte en ligne pour maintenir son activité hors-contrat.