Gérald Darmanin : «Sans nos amis marocains, la France serait plus en danger qu’elle ne l’est»

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a reçu, lundi à Rabat, son homologue français Gérald Darmanin. Lors de leur entretien en tête-à-tête, suivi d’une réunion de travail élargie, «les deux ministres ont passé en revue les questions d’intérêt commun et examiné les moyens de renforcer davantage la coopération pour la mettre au diapason des attentes et aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence, le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Laftit et Darmanin se sont félicités «du socle solide que représentent les composantes sécuritaires et migratoires dans la relation bilatérale, profonde et multidimensionnelle», ajoute la même source. Dans une déclaration à la presse, le ministre français a salué la coopération sécuritaire avec le royaume. «Sans nos amis marocains et l’excellence de la police judiciaire marocaine, la France serait plus en danger qu’elle ne l’est». Et d’ajouter que «sans les services de renseignement marocains, la France serait plus touchée», a-t-il insisté.

Dans ce sens, Darmanin a tenu à remercier le Maroc, qui va aider la France dans la sécurisation des Jeux olympiques prévus cet été à Paris (JO 2024).