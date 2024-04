«Des toiles de la Russie», une exposition de l’artiste maroco-russe Abdellah Wahbi à la Fondation Hassan II pour les MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger tiendra l’exposition «Des toiles de la Russie» de l’artiste maroco-russe Abdellah Wahbi, du 25 avril au 24 mai 2024 à l’Espace Rivages, où un vernissage est prévu au premier jour de cet évènement. Entre paysages urbains réalistes, art conceptuel et abstraction, l’artiste peintre «diversifie les lignes de sa création», avec des figures et des silhouettes «traversant les rues de ses toiles mystérieuses où maisons et couleurs donnent une authenticité aux paysages».

A l’occasion de cette exposition, le président de l’Union des artistes de la Russie à Belgorod, Vorobiev Vitaly Viktorovich, rappelle que la créativité et l’influence artistique d’Abdellah Wahbi s’étendent au-delà de son pays d’origine. «Sa passion pour l’art et le pouvoir d’expression dans ses œuvres sont vraiment étonnants. J’admire la capacité de Wahbi à unifier différentes cultures et langues à travers sa créativité, ce qui souligne son unicité et sa polyvalence», a-t-il écrit, saluant par ailleurs le rôle de l’artiste marocain «dans la vie culturelle et sociale de Belgorod».

Pour Vorobiev Vitaly Viktorovich, il s’agit ici d’une preuve de l’attachement d’Abdellah Wahbi «non seulement à l’art, mais à la société dans son ensemble». «Sa biographie inspire et étonne par sa diversité. Né au Maroc, il a excellé à la fois dans les arts et dans les activités sociales en Russie. Ses œuvres reflètent des émotions et des pensées profondes et sa participation active à la vie culturelle de Belgorod font de lui une figure importante dans l’art russe», affirme-t-il.

Né en 1964 à Amanouz (province de Tiznit), Abdellah Wahbi vit et travaille à Belgorod (Russie) depuis 1993. Il est vice-président de l’Union créative des artistes de la Russie à Belgorod (2018), membre du conseil d’administration et du jury des expositions internationales. Evoquant son approche créative, il dit inscrire celle-ci dans l’avant-garde, «une démarche artistique que l’on ne peut pas couper de la philosophie, de la littérature et même de la science».

«Je me dis avant-gardiste car je me sens libre d’exprimer mes sentiments à travers les couleurs, les symboles et les formes», affirme l’artiste aux multiples influences. «J’aimais dessiner l’orientalisme quand j’étais au Maroc, en particulier de Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Après mon installation en Russie, j’ai changé progressivement. Lors de mes débuts et en poursuivant mes études, je peignais la nature russe. Au début des années 1996, j’ai découvert les artistes peintres russes. A mesure que le temps passe et au contact de l’art russe, ma peinture a changé. J’ai été influencé par Kazimir Malevitch, Wassily Kandinsky et d’autres», fait-il savoir.