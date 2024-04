France : Le premier Salon du monde arabo-amazigh s’ouvre les 11 et 12 mai à Paris

La première édition du Salon du monde arabo-amazigh se tiendra au cœur de Montrouge à Paris, les 11 et 12 mai 2024, mettant en avant «la vibrante diversité culturelle et économique» de la région. «Organisé par Rajaa Moussadik, cet événement inédit promet une expérience immersive et inoubliable, mêlant tradition, innovation et opportunités», fait savoir un communiqué.

Il s’agit ainsi d’une «célébration de la culture, l’entrepreneuriat et de parcours inspirants», à travers «une plateforme unique pour célébrer l’héritage culturel et les dynamiques économiques des diaspora arabo-amazighes».

Parmi les participants figurent «des artisans talentueux» et «des entrepreneurs innovants», réunis dans un «lieu de rencontre privilégié pour découvrir, échanger et s’inspirer». A cet effet, des performances artistiques seront au programme, de même que «des ateliers interactifs et des présentations culinaires captivantes», en plus de conférences et de débats.

Ces activités aborderont des thèmes variés, entre tradition, innovation et développement économique. Interviendront lors de ces deux journées Rose Amziane, Nesrine Slaoui, Just Riadh, Fadh El, Abdelali El Badaoui, Ouafae Mameche, Mourad Battikh, Sara Elattar, Karim Zeribi, Nayra, Chef Nabil N Zem et d’autres.