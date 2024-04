Maillots de Berkane : L’Algérie refuse de se plier aux décisions de la CAF

C’est désormais officiel, le match entre la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et l’ l’USM d’Alger, comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football, est annulé. Une décision prise par l’arbitre de la rencontre. Dimanche soir, les joueurs marocains n’ont pas foulé la pelouse du stade. Ils ripostent, ainsi, au refus des autorités algériennes de se plier aux décisions de la Commission interclubs de la CAF les sommant de remettre au RSB leurs maillots floqués de la carte complète du Maroc.

En effet, l’instance sportive africaine a ordonné le 20 avril à l’Algérie de libérer les tenues du club de Berkane, saisies la veille par les services des douanes de l’aéroport d’Alger. La Fédération algérienne de football (FAF) a interjeté appel. En attendant, la décision finale de l’instance sportive africaine, la FAF s’est arrogée le droit de confectionner des maillots contrefaits pour le RSB sans la carte du royaume avec le Sahara. «La réponse de l’Algérie est stricte et nous refusons que le club de Berkane joue sous ce maillot. Notre position est claire et nous ne reculerons pas et nous sommes prêts à tout», a souligné le président de la FAF dans des déclarations, quelques heures avant le rejet du recours de la FAF par la CAF.

Mais cette affaire est loin d’être close. La FAF et l'USMA comptent saisir le Tribunal Arbitral Sportif (TAS) pour éviter une élimination de la Coupe de la Confédération africaine de football. «Nous avons 10 jours pour faire appel au TAS et défendre les droits de l’USMA ainsi que ceux de la république algérienne», a annoncé le directeur sportif du club de la capitale algérienne dans des déclarations à l’ENTV, rapportées par des médias locaux. Le club algérois est, pour rappel, le tenant du titre de l’édition 2023.