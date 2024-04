Football : Abderrazak Hamdallah en veut à Walid Regragui

L’international marocain Abderrazak Hamdallah a récemment exprimé sa déception de ne pas se voir souvent rappelé par le sélectionneur national Walid Regragui. Dans un entretien avec le journaliste Khalid Yassine, il a reproché au coach de l’avoir «très peu fait jouer après la Coupe du monde 2022, et c’était contre le Cap-Vert, qui est considéré comme une équipe forte». «Il m’a remplacé immédiatement après la fin de la première mi-temps. Si je n’avais pas été un joueur droit, je n’aurais pas joué professionnellement hors du Maroc pendant 12 ans», s’est défendu l’attaquant de 33 ans.

«Regragui me convoquait aux matchs amicaux et ne m’incluait pas, alors comment me jugerez-vous, d’autant que je joue un rôle important au sein du club saoudien d’Al-Ittihad et que je marque des buts ?», s’est-il interrogé. Hamdallah ajoute que «tous les meilleurs buteurs et attaquants des clubs de la Ligue saoudienne sont sélectionnés», sauf lui. «Je n’ai pas eu de chance lors de la dernière période avec l’équipe nationale, mais mes meilleures années ont été avec Badou Zaki», a-t-il conclu.

Habitué des clashs avec ses sélectionneurs au Maroc, Abderrazak Hamdallah s’est démarqué en dehors de la pelouse également en Arabie saoudite, à travers ses clashs avec Karim Benzema. Il a également fait parler de lui en critiquant un à un ses entraîneurs au sein des Lions de l’Atlas, notamment Badou Zaki, Hervé Renard et Vahid Halilhodžić.

La saison dernière, Walid Regragui a rappelé Abderrazak Hamdallah. Mais ce dernier est rarement apparu sur la pelouse avec le Onze national, après quelques prestations peu convainquantes.