La Tunisie accueille une réunion du projet du Maghreb sans le Maroc

Le projet du Maghreb sans le Maroc, initié par l’Algérie, se met en marche. La Tunisie accueillera, le lundi 22 avril, un sommet devant réunir les présidents tunisien et algérien ainsi que le président du conseil présidentiel libyen. Le communiqué de la présidence tunisienne, publié ce samedi sur les réseaux sociaux, n’a pas annoncé la participation du chef d’Etat de la Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani.

La réunion à Tunis des trois pays maghrébins était programmée à l’issue du sommet du 3 mars organisé dans la capitale algérienne, entre Abdelmadjid Tebboune, Kaïs Saïed, et Mohamed Younes El-Menfi. Les trois présidents avaient alors «examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires, au service des intérêts des peuples des trois pays».

Pour rappel Abdelmadjid Tebboune a justifié le projet du Maghreb excluant le Maroc. «Nos voisins occidentaux souhaitent rejoindre l'Organisation ouest-africaine de développement (CEDEAO) et ils sont libres de le faire», avait-il souligné dans une interview accordée le 30 mars à des médias locaux.