Marathon des sables : Rachid El Morabity et Aziza El Amrany remportent le sacre

Les coureurs marocains Rachid El Morabity, chez les hommes, et Aziza El Amrany, chez les dames, ont remporté la 38e édition du Marathon des sables, au terme de la sixième et dernière étape, disputée, samedi sur 21,1 km, entre Bou Makhlouf et Boudib.

Rachid El Morabity, s'est adjugé le titre, après avoir remporté la dernière étape en 1:22:5 devançant de deux secondes Aziz Yachou (1:22:7), Mohamed El Morabity (1:23:5) et Hamid Yachou (1:32:30).

Il a parcouru la distance totale du Marathon (225 km) en 20:42:19, occupant ainsi la tête du classement général, devant son frère cadet Mohamed (20:42:44), Aziz Yachou (20:44:37) et Hamid Yachou (22:56:41). En s'adjugeant la 38e édition du Marathon des sables, Rachid El Morabity égalise le record de 10 sacres détenu par Lahcen Ahansal depuis des années.

Chez les dames, la Marocaine Aziza El Amrany, qui s'est illustrée depuis la première étape, a été sacrée en remportant la sixième et ultime étape en 1:41:21, devant sa compatriote Aziza Raji (1:55:54), la Française Laurence Klein (2:02:02) et la Française d’origine marocaine Rajaa Hamdaoua (2:03:11).

Au classement général, Aziza El Amrany a terminé en tête avec une avance importante sur ses poursuivantes, signant un chrono de 27:06:27. Elle a devancé Aziza Raji (29:09:04) et la Britannique Gemma Game (32:18:58).

La 38e édition du Marathon des sables a connu la participation de près de 900 athlètes de 58 pays. Pas son extrême difficulté, cette compétition multi-étapes teste non seulement la résilience physique, mais aussi mentale.