ONMT : Le roadshow pour promouvoir la destination Maroc aux Etats-Unis boucle sa tournée à New York

Le roadshow organisé en trois étapes aux Etats-Unis par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour présenter la diversité de l’offre touristique et hôtelière du Maroc et consolider ses parts sur le marché américain très porteur a pris fin, jeudi soir à New York.

Lors d’une cérémonie aux couleurs authentiques du Maroc, des personnalités américaines et des opérateurs touristiques et des médias de la mégapole US ont répondu présents pour prendre connaissance de la richesse et des spécificités qui distinguent la destination Maroc.

Intervenant à cette occasion, la directrice de l’ONMT pour l’Amérique du Nord, Siham Fettouhi a mis en avant les atouts touristiques et les infrastructures modernes qui font du Royaume une destination prisée par un grand nombre de visiteurs de par le monde.

Rappelant que la ligne aérienne Maroc-Etats-Unis est desservie par des vols directs reliant Casablanca à New York, Washington DC et Miami, la responsable a relevé que le Maroc se démarque par son positionnement stratégique au carrefour de l’Europe et l’Afrique.

Elle a, en outre, fait observer que cette action de promotion entend, à juste titre, améliorer le référencement de la destination Maroc et sa commercialisation pour atteindre les objectifs ambitieux sur un marché aussi stratégique comme les Etats-Unis.

Ce roadshow, dont la première et la deuxième étapes se sont déroulées à Miami (le 15 avril) et Washington (17 avril), vise aussi à positionner la destination Maroc dans le Top of mind des voyageurs US, notamment dans les trois bassins stratégiques de touristes de la côte Est américaine, a dit Mme Fettouhi lors de cette cérémonie marquée par la présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale.

Elle a, en outre, indiqué que cette tournée met en avant la nouvelle connexion directe inédite reliant New York à Marrakech, qui sera opérée par la compagnie United Airlines à partir d’octobre prochain, ajoutant que la compagnie canadienne Air Transat a, à son tour, annoncé le lancement en juin 2024 d’une liaison Montréal-Marrakech à raison de deux rotations par semaine.

Mme Fettouhi a, de même, noté que ces événements offrent également une plateforme de rencontres et d’échanges entre les professionnels marocains et les différents prescripteurs distribution et médias américains.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, M. Hilale a rappelé l’histoire et la culture millénaires qui distinguent le Maroc, relevant que le Royaume est un pays authentique et avant-gardiste où prévalent les valeurs de modération, d’altérité et du juste-milieu.

Abordant les relations entre le Maroc et les Etats-Unis, l’ambassadeur a évoqué une alliance stratégique qui puise sa force dans une amitié solide et qui touche une multitude de domaines d’intérêt commun, allant du domaine politique, social et économique jusqu’aux efforts engagés notamment sur le plan international en matière de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

Il a indiqué, à ce propos, que le Maroc est un partenaire de consensus et d’engagement en faveur de la paix, l’unité et la coopération, citant à cet égard le rôle de premier plan que le Royaume a joué aux côtés des Etats-Unis dans le cadre de l’effort collectif ayant abouti à l’adoption de la première résolution onusienne sur l’intelligence artificielle.

Par la même occasion, M. Hilale a mis en exergue les liens historiques unissant les deux pays, soulignant que le Maroc a été le premier à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis.

Le format de ce roadshow a été conçu pour créer une expérience immersive pour les invités à travers des activations authentiques: création d’un espace souk, cérémonial de thé, de la calligraphie, ainsi qu’une dégustation des mets de la cuisine marocaine.

Selon des statistiques de l’ONMT, quelque 400.000 touristes américains ont visité le Maroc en 2023, générant 800.000 nuitées, soit une progression de 19% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. Le Maroc vise à augmenter sa part sur ce marché à forte valeur ajoutée pour atteindre à terme un million de touristes annuellement.