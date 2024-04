La carte complète du Maroc sur le maillot Berkane irrite en Algérie

L'aéroport d'Alger ne semble plus un lieu hospitalier pour les Marocains. Après les journalistes qui ont subi vexations et refoulement, c'est au tour des joueurs de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) d'être bloqués pendant plusieurs heures. En cause, la carte du Maroc intégrant le Sahara sur le maillot du club de l’Oriental. Des médias algériens ont, dans un premier temps, tenté de démentir la version des joueurs, pour finir par diffuser la version officielle.

«L’intervention des autorités d’Algérie est liée au maillot controversé du club, qui inclut une carte politisée représentant les territoires occupés du Sahara occidental au sein du Maroc», explique Fennec Football. «Ce maillot, jugé contraire aux règlements de la FIFA, a suscité des préoccupations quant à sa conformité avec les normes internationales du football. En effet, les alinéas 10.3.6 et 4.3.1 du règlement de la FIFA interdisent explicitement l’utilisation de symboles politiques sur les équipements des équipes», ajoute la même source.

«Les autorités algériennes ont fondé leur décision sur les règlements de la FIFA et les lois de la CAF, qui interdisent l’utilisation de slogans politiques sur les maillots des joueurs et autorisent uniquement l’utilisation des couleurs du drapeau national», indique pour sa part Ennaharonline.

Que dit le règlement de l'IFAB ?

Néanmoins, c’est le règlement de l’International Football Association Board (IFAB) qui a traité, dans son article 4, ce volet. Le texte précise que «l’équipement des joueurs ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux ou personnel ou publicitaire sur leurs sous-vêtements autres que le logo du fabricant». Le tour de table de l’IFAB est composé de la FIFA et des Fédérations, dites pionnières de football, de l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galle et l’Irlande du nord.

«L’Algérie a proposé simplement de remplacer “cette carte” par un drapeau marocain», a reconnu un autre média algérien. De son côté, Echoroukonline a accusé le Maroc de «politiser la mission de Berkane en Algérie», soulignant que le RSB était présidé par Fouzi Lekjaa, l’actuel patron de la Fédération royale marocaine de football.

Les médias algériens qui ont traité cette affaire ont mis l’accent sur l’accueil chaleureux qu’a réservé le club de l’Union sportive de la médina d’Alger à la délégation de Berkane. Après plusieurs heures d’attente à l’aéroport, les joueurs du RSB ont pu rejoindre leur hôtel. Ils affronteront l'USM d'Alger, dimanche dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Pour rappel, l’Algérie avait lancé en février 2021 une campagne officielle contre les cartes du Maroc intégrant le Sahara y compris sur les globes terrestres vendus dans les petits commerces.