Istiqlal : Omar Hjira remplace Noureddine Modiane comme président du groupe parlementaire

Les députés du groupe parlementaire de l’Istiqlal à la Chambre des représentants ont désigné récemment Omar Hjira en tant que président par intérim, en remplacement de Noureddine Modiane. Nommé par consensus et non par vote, l’élu assurera temporairement le rôle de son prédécesseur. Ce dernier a suspendu ses responsabilités partisanes, en attendant l’épilogue de la plainte judiciaire intentée à son encontre par Rafiaa El Mansouri, vice-présidente de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et membre de la formation.

Le 25 mars dernier, le parti a en effet annoncé que Modiane avait gelé temporairement ses fonctions, dans le contexte de la polémique sur un enregistrement sonore lui étant attribué, où il évoque «le passé» et «les secrets» d’une prétendue «vie antérieure» de Rafiaa El Mansouri. Après la fuite de ce message diffusé sur Internet, la concernée a saisi la justice pour diffamation.

Citée par Alyaoum24, une source au sein du groupe parlementaire a par ailleurs fait savoir que le député Abdessamad Kayouh avait été désigné comme vice-président. Pour sa part, Maroua Ansari a été choisie comme secrétaire générale du groupe istiqlalien. Ces changements interviennent à moins de dix jours de la tenue du congrès national du parti, qui se réunira du 26 au 28 avril 2024 dans la ville de Bouznika.