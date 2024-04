Mondial 2030 : Le rôle de Pedro Sánchez dans le soutien de la candidature Maroc - Portugal - Espagne

Des médias espagnols ont récemment rapporté que le président du gouvernement Pedro Sánchez était intervenu en 2018 pour Luis Rubiales, alors président de la Fédération royale espagnole de football (FREF), afin que le Maroc soit inclus à la candidature tripartite pour organiser le Mondial 2030 de football avec l’Espagne et le Portugal.

A ce sujet, The Objective indique que les négociations entre Pedro Sánchez et Luis Rubiales à ce sujet ont débuté le 8 juillet 2018. Nouvellement président de la FREF à ce moment-là depuis un mois et demi, Rubiales a contacté par message le chef de l’exécutif, en demandant son «soutien» à un processus qui relève de l’«affaire d’Etat», selon les messages cités.

«En toute confidentialité, je souhaitais que vous sachiez de ma part que nous travaillons sur une future candidature, pour accueillir la Coupe du monde en 2030 avec le Maroc et le Portugal. Nous allons aborder cette question avec le ministre Guerau afin d’obtenir l’avis du gouvernement de la nation. Nous espérons un retour positif, avant de faire l’annonce publique. Ce processus sera plus qu’une simple mathématique. Ce sera une question d’Etat et nous devons tous travailler ensemble», insiste Rubiales dans son message.

Ce dernier a reçu un retour immédiat du président de l’exécutif, qui a répondu être à la disposition du chef de la FRER «à tout moment».

Une médiation de Pedro Sánchez entre le Maroc et la FREF

Pedro Sánchez et Luis Rubiales ont ainsi estimé que la candidature tripartite était un «projet passionnant». Les contacts habituels pour discuter de ce dossier ont impliqué un interlocuteur principal, en la personne du ministre de la Culture et des sports en poste à ce moment-là, José Guirao, décédé en 2022 des suites d’une longue maladie. Tout au long de ces échanges, le président du gouvernement espagnol a expressément insisté auprès de Rubiales de rester informé.

Luis Rubiales a par ailleurs fait savoir au chef de l’exécutif espagnol que le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, souhaitait lui rendre visite en septembre pour discuter de la candidature tripartite. C’est ainsi que le 13 septembre 2018, Infantino et Rubiales se sont rencontrés à La Moncloa avec Pedro Sánchez.

Lors de cette réunion, la FIFA et la FREF ont proposé au président du gouvernement d’organiser le Mondial 2030, conjointement avec le Maroc et le Portugal. Dans le temps, l’échange à ce sujet n’a pas été rendu public. Quelques semaines plus tard, «le président de la FIFA a informé le président de la FREF qu’il avait reçu des retours positifs de Rabat».

Le 27 octobre de la même année, soit un mois et demi après la réunion de La Moncloa, Sánchez et Rubiales ont rendu compte des négociations avec le Portugal et le Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030. «Les Portugais ont approuvé le projet. Nous avons encore besoin de l’approbation du Maroc, de la part du roi», ont-ils fait savoir. Un mois plus tard, le 19 novembre, Sánchez conclut l’accord à cet effet avec Rabat. Il en informe le président de la FREF.

Une candidature tripartite rendue officielle

Ce jour-là, Sánchez s’est rendu au Maroc, où il a rencontré son homologue Saadeddine El Othmani. Lors d’une conférence de presse, il a annoncé avoir proposé au Maroc de se joindre à une candidature conjointe avec le Portugal et l’Espagne, pour tenir le Mondial 2030.

La candidature conjointe a été annoncée pour la première fois par les fédérations espagnole et portugaise de football, le 7 octobre 2020. Le 14 mars 2023 à Kigali (Rwanda), dans son message à l’occasion de la remise du Prix d’excellence 2022 de la CAF, le roi Mohammed VI a officialisé la participation du Maroc au même dossier.

Le 4 octobre 2023, la FIFA a annoncé l’attribution de l’organisation du Mondial 2030 au trio Maroc-Espagne-Portugal. Les premiers matchs se dérouleront par ailleurs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, à l’occasion du centenaire de la Coupe du monde, dont la première édition s’est tenue dans la capitale uruguayenne, Montevideo.