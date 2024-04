Maroc : La justice enquête sur des détournements de fonds présumés à Soread 2M

La chambre des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca poursuit en liberté l’ancien directeur général de 2M, Mustapha Benali, ainsi que la directrice du pôle support, Khadija Boujanoui, avec six autres mis en cause soupçonnés dilapidation des deniers publics et de détournement de fonds. Selon plusieurs sources médiatiques, l’Organisation marocaine pour la protection des deniers publics (OMPDP) s’est constituée partie civile, en demandant d’élargir les poursuites à certains employés. Des sociétés de production seraint également impliquées, à travers des contrats opaques. L’action de l’ONG se réfère à des rapports d’inspection annuels de la Cour des comptes, depuis 2007. Contactée par Yabiladi à ce sujet, la direction générale de la deuxième chaîne est restée injoignable.

Dans une récente sortie, le président de l’OMPDP, Mohammed Soukrat, a affirmé détenir «de nouvelles preuves» mises à la disposition de la justice. L’associatif a estimé que des poursuites «en état de détention» seraient nécessaires. Citant un rapport de la Cour des comptes, il souligne dans une vidéo que l’ancien directeur général de 2M aurait dépensé personnellement «pas moins de 940 000 dirhams, de 2003 à 2008, et près de 18 000 000 dirhams dans des déplacements injustifiés». Il aurait également «acheté des émissions à environ 9 000 000 dirhams, mais qui n’ont jamais été diffusées», selon la même source.

Créée en 1989, Soread 2M est actuellement détenue à 76% par l’Etat. Sa régie publicitaire, Régie 3, est restée «exclusive». Elle concentrerait cependant une grande partie des dysfonctionnements mentionnés dans les rapports de la Cour des comptes.