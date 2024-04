Sahara : De Mistura se plaint des conditions exigées par les trois parties

Le Conseil de sécurité a tenu une réunion, hier soir à huis-clos, consacrée à l'examen de la question du Sahara. D’après certaines confidences, les membres de l’instance exécutive de l’ONU ont réaffirmé, mardi 16 avril, leur appui aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue d’une relance des négociations.

L’émissaire onusien s’est toutefois plaint, devant les Quinze, des conditions exigées par les trois parties (Maroc, Algérie et Polisario) pour reprendre le chemin des pourparlers. Après presque trois années d’exercice, l’Italo-Sudéois n’a pas encore réussi à réunir les acteurs impliqués dans ce dossier.

De son côté, l’Algérie a réitéré son appel à des «négociations directes» entre le Maroc et le Polisario, rejetant ainsi le format des Tables rondes, ayant connu la participation en décembre 2018 et mars 2019 à Genève, sous l’égide de l’ONU, des représentants du Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario.

De son coté, le royaume a exigé, le 4 avril à Rabat lors d’une réunion avec De Mistura, «la pleine participation de l’Algérie» au processus.