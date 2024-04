Sahara : offensive algérienne à l’ONU

L’Algérie a envoyé son chef de la diplomatie à New York, dans le cadre d’une «visite de travail». Ahmed Attaf est arrivé mardi 16 avril au siège des Nations unies, seulement quelques heures avant l’ouverture d’une séance, à huis-clos, au Conseil de sécurité, consacrée à l’examen de ce dossier.

Ahmed Attaf a débuté son programme par une entrevue, dans les locaux de la mission permanente de l’Algérie aux Nations unies, avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. «Les entretiens ont porté sur les démarches et les efforts onusiens visant à relancer le processus politique avec la participation des deux parties au conflit, le Front Polisario et le Royaume du Maroc, en vue de parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», précise le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

La réunion a précédé le briefing que De Mistura a présenté, hier soir, devant les membres du Conseil de sécurité sur les développements qu’a connus le dossier du Sahara, depuis l’adoption de la résolution 2703, le 29 octobre 2023.

Ahmed Attaf a ensuite rencontré le sous-secrétaire d'Etat américain adjoint en charge de l'Afrique du Nord et des affaires du Proche-Orient, Joshua Harris. La question du Sahara était au menu de la réunion. «Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les derniers développements liés à ce dossier et les résultats attendus de la séance du Conseil de sécurité». Pour rappel, le «Monsieur Sahara» de l'administration Biden avait eu, à deux reprises à Alger, des entretiens avec le ministre algérien des Affaires étrangères, en septembre et décembre 2023, dans le cadre de deux tournées dans la région.

Alors qu’Ahmed Attaf discutait de la question du Sahara avec Staffan de Mistura et Joshua Harris, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le général Said Chengriha recevaient le chef du Polisario à Alger.