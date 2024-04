Sahara : De Mistura a rencontré Antonio Guterres et un membre du Polisario

Staffan de Mistura a rencontré, hier soir à New York, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. L’émissaire onusien a informé son supérieur hiérarchique des contacts qu’il a eus, depuis l’adoption en octobre 2023 par le Conseil de sécurité de la résolution 2703, avec les parties concernées et des acteurs internationaux en vue d’une éventuelle relance du processus de négociations. L’Italo-Suédois s’est rendu ces derniers mois en Afrique du sud, en Russie, au Royaume-Uni, en Mauritanie et au Maroc.

Après sa rencontre avec Guterres, De Mistura s’est réuni, le même jour, avec le représentant du Polisario à New York. «Nous avons discuté de la situation et des perspectives du processus de paix de l'ONU, et j'ai réitéré la position du Front Polisario à cet égard», a écrit sur la plateforme X Sidi Mohamed Omar.

Staffan de Mistura prendra part a une séance du Conseil de sécurité, ce mardi à huis-clos, consacrée à l’examen de la question du Sahara. Il devra briefer les Quinze sur la situation dans la région.