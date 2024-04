Après Alger et Pretoria, les séparatistes rifains frappent à la porte de l’ONU

Des membres du «Parti nationaliste rifain» se sont déplacés, lundi 15 avril à New York. Devant le siège des Nations unies, l’un des principaux animateurs de la formation séparatiste, «Yuba» El Ghadioui, a réalisé un live, pris des photos et a même fixé le drapeau de la «république du Rif» sur des barrières de police grillagées, mises en place pour empêcher les personnes non-accréditées d'accéder au siège de l’organisation internationale. «Yuba» a affirmé, dans son allocution, la tenue prochainement à l’ONU de rencontres avec des délégations étrangères.

Cette opération de communication d’une trentaine de minutes, diffusée sur les réseaux sociaux par des membres du PNR a connu une très faible présence des sympathisants de l’enseigne séparatiste. Ce voyage à New York est la première grande manifestation du PNR après que le chef du «Mouvement rifain du 18 septembre», Said Chaou, ait refusé de donner sa bénédiction à l’ouverture d’une représentation du «Parti nationaliste rifain» à Alger.



Ce déplacement de «Yuba» El Ghadioui à New York intervient à l'approche de la proclamation par le Mouvement d’autodétermination de la Kabylie (MAK) de la «renaissance de l’Etat kabyle», prévue le 20 avril à New York.