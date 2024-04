La Belgique se félicite de la coopération sécuritaire avec le Maroc

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, lundi à Rabat, la ministre fédérale belge de l’Intérieur, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, Annelies Verlinden. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’examen de questions d’intérêt commun et des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment les dossiers liés à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration irrégulière.

«Il y a déjà un échange d’informations important entre nos services de police et de sécurité et nous avons discuté des moyens de renforcer cette collaboration pour lutter ensemble contre la criminalité organisée, le terrorisme, l’extrémisme et le trafic d’êtres humains», s’est félicitée la ministre belge dans une déclaration à la presse.

Des sujets déjà examinés, en novembre 2023 à Rabat, entre le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le vice-Premier ministre, ministre de la Justice belge Paul Van Tigchelt, ainsi qu’avec l’administratrice générale par intérim de la sûreté de l’Etat en Belgique.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo et son homologue marocain Aziz Akhannouch ont co-présidé, lundi 15 avril à Rabat, la troisième réunion de la Haute commission mixte de partenariat entre le Maroc et la Belgique.