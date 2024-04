Maroc - Belgique : Investissement, sécurité, culture... Les points clés de la déclaration conjointe

Ce lundi 15 avril à Rabat, le Premier ministre belge Alexander De Croo a co-présidé la troisième réunion de la Haute commission mixte de partenariat entre le Maroc et la Belgique, aux côtés de son homologue Aziz Akhannouch. Sanctionnée par une déclaration conjointe, cette rencontre a été l’occasion pour Bruxelles de saluer «les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, durant ces vingt-cinq dernières années, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques, notant l’importance du Nouveau modèle de développement, la régionalisation avancée et les nombreuses réformes ambitieuses, telle que celle en cours du Code de la famille (Moudawana)».

Par la même occasion, les deux Chefs de gouvernement ont salué «le rôle que joue la communauté marocaine établie en Belgique, et la communauté belge résidant au Maroc, en tant que piliers de rapprochement» entre les deux pays. Cette année 2024 a d’ailleurs été marquée par le 60e anniversaire de la signature de l’Accord bilatéral de main d’œuvre entre le Maroc et la Belgique. Les deux parties se sont ainsi félicités de «la dynamique que connaît la relation entre le Maroc et la Belgique, réaffirmant leur volonté partagée d’approfondir davantage cette relation, en vue d’établir un partenariat stratégique, tourné vers l’avenir, à la hauteur des attentes et du potentiel qui existent entre les deux pays, pour répondre aux défis actuels et futurs».

Rabat et Bruxelles ont par ailleurs exprimé leur «volonté de renforcer le commerce et les investissements, de coopérer en matière du climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, ainsi qu’en matière de gestion de l’eau, des infrastructures et du transport». Dans ce sens, les avantages de la nouvelle «Charte marocaine de l’investissement», de l’«Offre Maroc» concernant l’hydrogène vert et des projets structurants prévus pour la Coupe du monde 2030 ont été évoqués.

Renforcer les investissements multisectoriels

Dans le volet des investissements, les deux Chefs de gouvernement se sont félicités de la programmation d’un Forum d’affaires, le 16 avril 2024 à Casablanca, proposant aux opérateurs économiques des deux pays de prospecter les opportunités offertes de part et d’autre. Aussi, les deux Chefs de gouvernement se sont félicités de la coopération multidimensionnelle qui lie les deux pays, mais aussi la signature, en février 2024, de la Convention spécifique du programme de coopération 2023-2028 pour l’inclusion économique des femmes et des jeunes dans un cadre de travail décent. Une partie porte notamment sur des projets de reconstruction post-séisme dans la région d’Al-Haouz, fait savoir le texte de la déclaration conjointe.

Vu leur présence conjointe au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, les deux pays ont par ailleurs «réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs efforts en matière de promotion et de défense des droits humains, de renforcer leur concertation sur les questions liées à la défense des droits humains et d’examiner la possibilité d’organiser conjointement des évènements au sein des enceintes multilatérales appropriées».

La coopération parlementaire et son rôle dans les relations bilatérales ont été soulignés, dans la perspective de soutenir une dynamique de partenariats renforcés entre les institutions législatives du Maroc et de la Belgique. A cet effet, un Forum parlementaire conjoint constituera un espace de dialogue.

Renforcer la coopération institutionnelle et sécuritaire

Dans un registre lié, les deux Chefs de gouvernement ont souligné les avancées de la coopération judicaire, renforcée par les conclusions de la dernière Commission mixte en matière civile et pénale, en décembre 2023, et la mise en œuvre de la Convention entre la Belgique et le Maroc sur l’assistance aux détenus et le transfert des condamnés, ainsi que son Protocole additionnel. Elles saluent également «la perspective de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre le Parquet fédéral belge et la Présidence du Ministère Public marocain».

Ces initiatives servent «l’intérêt commun des deux pays à poursuivre et à renforcer l’étroite coopération bilatérale, pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale et internationale», notamment par la coopération policière saluée par les deux parties, souligne la déclaration conjointe. Dans ce sens a été évoquée la mise en œuvre de la Convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, entrée en vigueur en 2022, mais aussi du «plan d’action 2022-2024 dans le domaine de la coopération policière».

Parallèlement, les deux Chefs de gouvernement ont salué «les progrès accomplis dans le cadre de la coopération migratoire, notamment la tenue de la première réunion du Groupe migratoire mixte maroco-belge et la mise en place conjointement de mesures efficaces». Dans ce sens, ils ont «réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts visant à intensifier et renforcer la coopération migratoire dans divers domaines, tels que le retour, la réadmission et la lutte contre le trafic d’êtres humains, ainsi que d’améliorer les mécanismes pour la mobilité des professionnels et la migration légale».

Aussi, la coopération culturelle a été abordée en tant que «levier important pour la compréhension mutuelle et pour le rapprochement entre les communautés marocaine et belge». A ce titre, les deux parties ont évoqué «les possibilités de développer davantage le partenariat» dans ce domaine, à travers «l’échange d’expertise en matière de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, la coopération entre les musées et les instituts spécialisés dans les métiers des arts et du patrimoine et de l’organisation d’activités culturelles et artistiques dans les deux pays».

Cette déclaration conjointe a porté globalement sur 25 points clés, dans lesquels la Belgique a par ailleurs exprimé son soutien à la position du Maroc dans le dossier du Sahara. Dans ce sens également, les deux pays ont réaffirmé «la centralité du partenariat historique et privilégié entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne», ainsi que leur engagement à «contribuer au renforcement de ce partenariat à tous les niveaux» pour «favoriser le développement durable, la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région, notamment à travers l’Union pour la Méditerranée».

Ont participé à cette rencontre, du côté marocain, les ministres de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de la Justice, Abdellatif Ouahbi, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Du côté belge, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la mer du Nord, Paul Van Tigchelt, a pris part à cette rencontre avec les ministre des Affaires étrangères, des affaires européennes et du commerce extérieur, et des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, de l’Intérieur, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, Annelies Verlinden, et la secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, adjointe à la ministre de l’Intérieur, Nicole de Moor.