Diaspo #334 : Houda Levassort Gueddari, du tourisme au marketing digital

Native de Rabat en 1988, Houda Levassort Gueddari a passé son enfance entre sa ville natale et Salé. Dès son plus jeune âge, elle est attirée par tout ce qui se rapporte au numérique. Mais elle commence en se spécialisant dans le tourisme, au sein de l’Institut supérieur du tourisme de Tanger (ISITT) où elle a obtenu un master en gestion des entreprises touristiques.

En 2015, Houda fait la rencontre de son conjoint, puis décide de s’installer à Bordeaux, en France. «Les débuts sont toujours difficiles. Mais j’ai fait de mon mieux pour m’adapter à cette nouvelle vie. J’ai commencé par travailler dans l’immobilier, mais j’ai toujours été convaincue que le salariat n’était pas pour moi. J’ai toujours jeté mon dévolu sur l’entrepreneuriat», nous a-t-elle déclaré.

Fin 2019, son pays de résidence est peu à peu rattrapé par la pandémie de Covid-19, comme le reste du monde. «Les choses se sont beaucoup détériorées durant cette période. J’ai commencé à réfléchir sérieusement à concrétiser mes projets», a confié la jeune entrepreneuse.

«Pendant le confinement, j’ai commencé à développer mon concept en choisissant mon de spécialisation. Depuis mon jeune âge, j’ai été fascinée par tout ce qui touche au numérique. J’ai donc décidé de me lancer dans marketing digital et création de contenu.» Houda Levassort Gueddari

Un premier pas dans le marketing digital

Pour faire de sa passion et de son champ de prédilection un métier, la jeune entrepreneuse a décidé de compter sur elle-même. Après une analyse approfondie, des cours en ligne sur le terrain, elle a su en 2021 qu’il était temps de créer son entreprise. Elle a trouvé à ses côtés sa famille et son mari, qui l’ont soutenue dans ce projet.

«Pour créer une entreprise en France, il faut faire toutes les transactions en ligne. J’ai ouvert mon business et j’ai commencé à prospecter des clients. Grâce à dieu, j’ai reçu de la demande dès le premier mois. J’ai commencé à développer mes services, un mois après l’autre», a-t-elle souligné.

Houda Levassort Gueddari se spécialise dans la création et la gestion des réseaux sociaux, la stratégies de communication, la création de contenu attrayant, l’analyse de statistiques et le conseil en marketing numérique, entre autres services.

«Mon domaine est en constante évolution et pour rester à jour, il ne faut jamais cesser d’apprendre. C’est ce que je fais toujours. Je travaille à surmonter mes points faibles et à développer mes compétences, pour fournir des services au plus haut niveau», ajoute l’entrepreneuse.

«Je consacre la majeure partie de mon temps au travail. Je suis actuellement en train de développer l’entreprise et de rechercher de nouveaux collaborateurs pour m’aider.» Houda Levassort Gueddari

Investir en France et au Maroc

Après l’implantation de son entreprise dans le secteur en France, Houda Levassort Gueddari décide d’apporter son expertise de marketing digital au Maroc, où elle envisage d’ouvrir une structure à Marrakech, d’ici le mois de septembre.

«Nous allons au-delà des dépliants et des panneaux d’affichage. Le marketing numérique est beaucoup plus efficace. Il s’appuie sur la technologie moderne pour faire connaître les produits et les services, afin d’établir des relations avec les clients. Grâce au marketing digital, les entreprises peuvent atteindre un public plus large à moindre coût par rapport aux moyens traditionnels. Elles peuvent mieux analyser les résultats de leurs campagnes, pour améliorer leurs stratégies et mieux atteindre leurs objectifs.» Houda Levassort Gueddari

Houda Levassort Gueddari estime que soutenir les femmes entrepreneuses au Maroc est une étape importante vers la promotion de l’égalité et le renforcement du rôle des femmes dans l’économie nationale, à travers un environnement de travail plus inclusif et diversifié, qui favorise l’innovation, la création d’emplois pour les femmes et leur autonomisation économique.

«Je soutiens les femmes entrepreneuses. Les Marocaines peuvent réussir dans n’importe quel pays. Il suffit de croire en ses idées et de travailler pour surmonter les difficultés, grâce à la volonté et à la détermination», a-t-elle insisté.