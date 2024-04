France : L’ancien château du roi Mohammed VI en vente à 425 millions d’euros

Propriété du roi Mohammed VI jusqu’en 2008, date à laquelle il a été acquis par un acheteur du Moyen-Orient, le château anglo-romand construit par la famille de Rothschild en Seine-et-Marne sera vendu à 425 millions d’euros. Edifié en 1884 dans la commune de Gretz-Armainvilliers, ce manoir étendu sur 2 500 mètres carrés de surface habitable a été initialement acheté et réaménagé par Hassan II, dans les années 1990. Il est alors devenu un véritable joyau architectural, grâce aux modifications apportées sous la direction de Michel Pinseau.

425 millions d’euros : l'ancien château de Mohammed VI est à vendre https://t.co/6vuP8GnSjF — Paris Match (@ParisMatch) April 12, 2024

Ignace Meuwissen, l’agent immobilier en charge de la vente, fait savoir à Paris Match que c’est désormais le bien immobilier le plus cher de France. Orné de décors orientaux et de carreaux de Fès, avec pas moins de 100 pièces, il compte un salon de coiffure, trois ascenseurs, cinq salons, un hammam, un cabinet dentaire, une pharmacie, un laboratoire d’analyses, en plus de salles à manger, de pièces de réception, de salles de chasse, de 17 chambres à coucher et de jardins d’hiver.

Par ailleurs, la capacité d’accueil des écuries extérieures est de 50 chevaux. Le sous-sol inclut un tunnel de livraison, avec des cuisines européennes et marocaines, des légumeries, des épiceries et des chambres froides. Le tout avait été aménagé depuis l’acquisition par Hassan II.