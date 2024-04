Sahara à l’ONU : Le Maroc et l’Algérie courtisent la Russie

A quelques jours de l’examen, le 16 avril à huis-clos, par les membres du Conseil de sécurité de la question du Sahara, l’Algérie et le Maroc s’activent pour gagner l’appui de la Russie.

L'ambassadeur algérien, Guennad Boumédiène, s’est réuni le lundi 8 avril avec le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov. L’entretien a porté notamment sur «les questions internationales et régionales actuelles». «L’accent a été mis sur la situation en Afrique du Nord et dans la région Sahara-Sahel», indique la diplomatie russe.

Après cet échange, l’ambassadeur algérien n’a pas quitté le siège du ministère des Affaires étrangères. Il avait, sur son agenda, un rendez-vous avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Vershinin. «Le règlement de la question du Sahara occidental», était au menu de la rencontre. Les deux parties ont souligné «l'importance d'une interaction plus étroite entre la Russie et l'Algérie au sein de l'ONU», précise la même source.

Moscou accorde le même traitement au représentant du Maroc

Trois jours après ces deux réunions, l’ambassadeur marocain a eu droit au même traitement. Lotfi Bouchaara a été reçu, le jeudi 11 avril, par Mikhail Bogdanov. «Les questions d'actualité liées au renforcement des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Maroc ont été abordées, notamment l'approfondissement du dialogue politique sur les questions d'intérêt commun du Moyen-Orient et de l'Afrique», affirme la diplomatie russe.

L’ambassadeur du royaume a rencontré, ensuite, Sergueï Vershinin. Les deux parties ont abordé «un certain nombre de questions actuelles du Moyen-Orient et de l'Afrique inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. Une attention particulière a été accordée au problème du règlement du Sahara occidental à la lumière de sa prochaine discussion au Conseil de sécurité», annonce le département de Sergueï Lavrov.

Vershinin «a souligné l'importance de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptée au problème du Sahara occidental sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité dans le cadre de procédures conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies».

Sergueï Vershinin est considéré comme étant le «Monsieur Sahara» au sein du ministère russe des Affaires étrangères. Il a d’ailleurs eudes consultations, le 11 mars à Moscou, avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.

Pour rappel, en mars dernier la diplomatie russe avait accordé des audiences séparées aux ambassadeurs du Maroc et de l’Algérie. La succession de ses réunions pourrait baliser le terrain à une médiation de Moscou. La Russie bénéficie de la confiance des parties concernées dans ce conflit.

En outre, Rabat et Moscou doivent lancer des négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche, signé le 14 octobre 2020 pour une durée de quatre années, intégrant les eaux du Sahara.