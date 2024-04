Maroc : Société Générale cède sa filiale à Saham pour près de 8 MMDH

La Société Générale a annoncé, vendredi, la signature d’un contrat pour la cession de ses parts de la filiale marocaine à 745 millions d’euros (7,986 milliards de dirhams), pour la holding marocaine Saham.

Selon un communiqué du groupe bancaire français, le nouvel acteur «reprendrait ainsi la totalité des activités opérées» par la filiale marocaine et celles de la compagnie d’assurance La Marocaine Vie, détenue par la Société Générale à travers Sogecap. Les salariés seront repris aussi par Saham, fondé par l’ex-ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy.

«Nous sommes convaincus que la qualité du projet de reprise par le groupe Saham offrira de nouvelles perspectives de développement à ces activités et sera créatrice de valeur pour les clients et les collaborateurs», a souligné le directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa.

En décembre et en janvier derniers, le groupe bancaire français a vendu deux de ses filiales, au Congo et au Tchad. Celles en Guinée Equatoriale et au Burkina Faso sont également en cours de cession.

Ces opérations devraient permettre à la Société Générale de «façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant».