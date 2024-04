Etats-Unis : 3 blessés et 5 arrestations après une fusillade sur un lieu de l’Aïd el-Fitr

Photo d'illustration / Ph. Associated Press

Trois personnes ont été blessées, mercredi après-midi dans le quartier Parkside de l’ouest de Philadelphie (Etats-Unis), durant des échanges de tirs sur les lieux d’une célébration de l’Aïd el-Fitr près de la mosquée Philadelphia Masjid. En présence de près de 1 000 participants au rassemblement festif, les faits se sont produits au niveau de la 47e rue et de l’avenue Wyalusing, vers 14h30, quand des coups de feu ont éclaté entre deux groupes de jeunes.

Cet incident n’a fait aucun mort, mais la police a annoncé travailler aux côtés de l’unité des homicides, en raison de l’ampleur des faits. Commissaire de police de Philadelphie, Kevin Bethel a noté que les premières conclusions faisaient état d’une escarmouche armée entre quatre ou cinq individus. Le FBI est associé aux investigations en cours.

Par ailleurs, deux responsables américains ont assuré auprès de CBS News que «la fusillade ne semble pas être une attaque idéologique ou ciblée». Cependant, les autorités ont lancé un appel à toute personne ayant des informations sur cet incident.

Pour sa part, la maire de Philadelphie, Cherelle Parker, a eu une pensée émue pour la communauté musulmane. «Au milieu de l’Aïd el-Fitr, un jour saint de célébration, la communauté musulmane de notre ville a été victime d’un acte de violence armée dans un parc de l’ouest de Philadelphie. Chaque communauté religieuse a le droit et le besoin absolus de prier en paix», a-t-elle écrit.

«Nous sommes unis avec la communauté musulmane et nous nous engageons à travailler ensemble pour restaurer l’équilibre dans nos communautés», a encore ajouté la responsable, s’exprimant sur ses réseaux sociaux.

Kevin Bethel a déclaré aux médias qu’en lien avec les faits, cinq personnes avaient été arrêtées, dont un garçon armé de 15 ans qui a été blessé par les policiers. Les quatre autres mis en cause sont trois hommes et une femme. Touché au bras et à la jambe gauche, l’adolescent a été transféré au Penn Presbyterian Medical Center.

Un moment de communion entaché par la fusillade

Citant toujours la police, les médias font savoir qu’un homme de 22 ans et un autre garçon de 15 ans ont été pris en charge, après avoir essuyé des tirs lors de la fusillade. Leur état reste stable. Par ailleurs, cinq armes ont été saisies sur les lieux. Fracturée après avoir été heurtée par une voiture de police, une fille de 15 ans a quand à elle été emmenée à l’hôpital, où elle est également dans un état stable.

Les écoles publiques de Philadelphie sont fermées pour les vacances de l’Aïd el-Fitr. Sur ses réseaux sociaux, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a quant à lui déploré le fait que cette fusillade entache un moment particulier de partage et de communion pour les musulmans de la ville.

«L’Aïd devrait toujours être un moment de joie pour nos voisins musulmans – et je pleure pour chaque membre de la communauté musulmane de Philadelphie dont la célébration a été brisée aujourd’hui par la violence armée», a écrit Josh Shapiro.

En effet, l’incident a laissé plusieurs musulmans de la ville et responsables dans l’incompréhension. Intervenant sur CBS News Philadelphie, Peter Wilson, le chef du 6e quartier, a été présent à l’événement plus tôt dans la journée.

«C’était une journée merveilleuse, tout le monde échangeait et célébrait la fin du ramadan dans la joie et la bonne humeur. Je ne comprends tout simplement pas ce qu’ils envisageaient d’accomplir aujourd’hui avec cet acte. Je ne sais pas ce qu’ils recherchent», a-t-il fustigé.