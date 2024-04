Espagne : L’ambassadrice Karima Benyaich déconstruit les préjugés sur la migration marocaine [vidéo]

L’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a regretté l’utilisation que certains partis font des concitoyens dans les processus électoraux, ce qui, selon elle, est «injuste» envers la communauté marocaine «intégrée». Dans une interview accordée cette semaine à l’agence de presse espagnole EFE, la diplomate a déclaré qu’au Maroc, on est «très fier» de la communauté installée dans le royaume ibérique, même s’«il peut y avoir des problèmes, bien sûr, quand on est plus d’un million d’habitants». Ces défis «n’ont ni religion ni couleur, cela dépend des gens», a-t-elle souligné.

Lors des campagnes électorales, «plusieurs médias et certains partis politiques peuvent nuire à la communauté marocaine vivant en Espagne, en transmettant un message négatif sur l’immigration, alors qu’on peut toujours avoir un point de vue différent e positif sur cette question», a encore affirmé l’ambassadrice. «Il y a des propos négatifs et le Maroc est également utilisé de manière récurrente, lors des élections». Or, «il y a beaucoup de choses positives, parmi lesquelles l’intégration totale en Espagne des personnes qui ont émigré, à l’exception d’une infime partie», a-t-elle souligné.

Pour Karima Benyaich, certaines idées reçues tendent à associer le Maroc à l’immigration irrégulière, ce qui «ne correspond pas à la réalité». L’ambassadrice a donné ces déclarations en marge d’une réunion de travail à la Fondation Tres Culturas del Mediterráneo de Séville, autour d’une initiative visant à renforcer les liens entre l’Andalousie et le Maroc. Dans ce sens, elle a prôné «la compréhension et la connaissance entre les différents peuples, les différentes religions et la lutte contre les stéréotypes».

A ce titre, Karima Benyaich a également évoqué les relations entre l’Espagne et le Maroc, qu’elle définit comme celles de deux pays «voisins et amis, avec une Histoire commune et une situation géographique exceptionnelles». «Vu notre position, notre Histoire, nos liens humains et économiques, nous sommes destinés à avancer main dans la main», a-t-elle insisté.

Pour elle, «le message est de continuer à travailler ensemble pour la paix, la prospérité des deux pays, et surtout de promouvoir la paix et la prospérité dans notre région, la Méditerranée, mais aussi dans notre espace atlantique».