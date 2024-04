«Etat Kabyle» : Ferhat Mehenni adresse une lettre au roi Mohammed VI

Le président du Mouvement d’Autodétermination de la Kabylie (MAK) a adressé une lettre au roi Mohammed VI, parvenue à notre rédaction, portant sur la proclamation, le 20 avril, de l’ «Etat de la Kabylie». «Nous vous informons d’un événement historique que nous avons programmé pour le 20 avril, à savoir : la renaissance de l’Etat de la Kabylie», a-t-il écrit dans sa missive.

Mehenni a précisé les raisons ayant conduit le MAK à proclamer «l’Etat de la Kabylie», pointant notamment les exactions commises par le pouvoir algérien envers la population Kabyle. Il a également émis le vœu d’entretenir des «relations exceptionnelles» avec le royaume.

Dans une allocution, prononcée le 17 mars, Mehenni a salué «la sympathie» du Maroc pour sa région. «La Kabylie est reconnaissante au Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’avoir fait ce geste et de l’avoir répété plusieurs fois», notamment en 2015 et 2022 aux Nations unies. Mais «depuis le Maroc a stagné dans son appréciation de la situation de la Kabylie et du droit à l’autodétermination», avait-il cependant déploré.