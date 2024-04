Energean devient l’opérateur des licences offshore de Lixus et Rissana

Annoncés le 7 décembre 2023, les accords de partenariat avec Energean plc Group («Energean» LON : ENOG) ont été finalisés. Désormais, Energean détient respectivement 45% et 37,5% dans les licences offshore de Lixus et Rissana, en en devenant l’opérateur. Chariot conserve respectivement 30% et 37,5% des intérêts dans ces licences, tandis que l’ONHYM maintient sa participation de 25% dans chacune, fait savoir un communiqué.

«Chariot a reçu d’Energean le paiement initial de 10 millions de dollars US. Par ailleurs, un contrat de forage a été signé avec Stena Drilling pour l’utilisation de son unité de forage Stena Forth pour un forage d’évaluation et le développement d’un puits situé à l’est du champ gazier d’Anchois, ainsi que d’un puits supplémentaire optionnel sur la licence de Lixus», ajoute la même source.

Cette campagne de forage et de test sera entreprise au troisième trimestre 2024. «Elle permettra d’évaluer davantage les réservoirs existants et comportera des tests de débit ciblant les ressources potentielles non forée en vue d’en augmenter le développement à plus de 30 milliards de mètres cubes».

PDG de Chariot, Adonis Pouroulis, a déclaré que «d’autres mises à jour seront fournies lorsque nécessaire». Dans ce sens, il a exprimé sa reconnaissance à l’ONHYM, au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, ainsi que le ministère de l’Economie et des finances pour leur soutien.