Un forum des investissements Maroc-Espagne à Dakhla

Alors que La France a donné le feu vert à ses opérateurs publics pour investir au Sahara, Dakhla accueillera, le 16 avril, une nouvelle édition du forum des investissements Maroc-Espagne. Une rencontre organisée par l’ambassade du royaume en Espagne et la Chambre de commerce de Madrid, affirme un média ibérique proche du Polisario.

Le forum a eu la bénédiction de la marie de Madrid et du gouvernement autonome de la région de Madrid, dirigés par le Parti populaire, ajoute la même source. En témoigne la présence des logos des deux institutions élues sur l’affiche du forum. Pour rappel, le PP ne cesse de condamner le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara.

A l’initiative du Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab et du ministère marocain de l’Industrie et du Commerce, Dakhla avait abrité, en juin 2022, la première édition du forum des investissements Maroc-Espagne. Une rencontre dénoncée, alors, par l’Algérie et le Polisario.