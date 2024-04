ONU : Réélection du Maroc au Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Maroc a été réélu au Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2025-2028, en la personne de Charafat Afailal, lors des élections tenues par le Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), mardi à New York.

La réélection du Maroc à cet organe de traités de l’ONU matérialise la confiance de la communauté internationale en l’action que mène le pays, en faveur de la protection et la promotion des humains indivisibles et universels, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette réélection atteste également de la crédibilité des efforts du Maroc pour relever les défis mondiaux entravant la pleine jouissance des populations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ajoute le communiqué.

Cet engagement du Maroc s’est illustré ces dernières années par le lancement de plusieurs chantiers socioéconomiques, sous la vision du roi Mohammed VI, dont celui de la généralisation de la protection sociale et du Nouveau modèle de développement.

Charafat Afailal est une experte reconnue des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le domaine de l’eau. En tant qu’ancienne responsable gouvernementale, elle a participé à l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives nationales et internationales visant à garantir un accès universel et équitable à cette ressource vitale.

Créé en 1985, le Comité surveille la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par les Etats parties. Ce Comité est composé de 18 experts renommés dans le domaine des droits de l’Homme, élus par l’ECOSOC.