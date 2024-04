La France reconnaît économiquement la marocanité du Sahara

Après le ministre du Commerce extérieur, Frank Riester, c’est au tour du chef de la diplomatie d’accomplir un autre pas vers la reconnaissance de la marocanité du Sahara. «Je l’ai dit là-bas (le 26 février à Rabat, ndlr), que nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà, puisque nous allons faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux», a souligné Stéphane Séjourné dans une interview accordée, hier soir, à France 24 et RFI.

Le ministre Riester a annoncé, la semaine dernière à Casablanca, que «Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AfD) dédiée au secteur privé, pourrait contribuer au financement d’une ligne haute tension entre Dakhla et Casablanca». Des déclarations immédiatement condamnées par le Polisario et les médias algériens.

«Pour ce qui est de la question diplomatique, c’est entre les deux chefs d’Etats que cela se gérera et se réglera. Je n’ai pas d’annonce à faire aujourd’hui devant vous», a précisé le ministre français des Affaires étrangères. Rabat et Paris n’ont pas encore arrêté une date pour le sommet, tant attendu, entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron.

Des éloges au rôle du Maroc au Sahel

Cette reconnaissance économique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental s’est accompagnée par des éloges du ministre des Affaires étrangères à la politique menée par le royaume au Sahel. En témoigne, d’ailleurs, l’adhésion, le 23 décembre à Marrakech, du Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso à l’initiative lancée, le 6 novembre 2023, par le roi Mohammed VI devant faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan atlantique. Une influence que la France souhaite en profiter pour se réconcilier avec ses anciennes colonies.

Répondant à une question sur une «possible médiation marocaine» entre Paris les pays de la région qui lui ont tourné le dos, Stéphane Séjourné a indiqué que «le Maroc devient une puissance régionale affirmée et doit même permettre d’avoir une forme d’organisation régionale et permettre aussi sa stabilité». Et d’enchainer par saluer les initiatives lancées par le royaume au Sahel. «Elles sont les bienvenues» mais «c’est aux Marocains de décider leurs accords. Je crois qu’ils ont une volonté de leurs côtés de tisser des liens avec leurs voisins» du Sahel, a-t-il assuré.

Le ministre français des Affaires étrangères a reçu, ce mardi 9 avril à Paris, son homologue marocain, Nasser Bourita. «La dynamique ouverte par ma récente visite au Maroc se poursuit aujourd'hui avec une séance de travail avec mon homologue, Nasser Bourita. La relation entre la France et le Maroc est unique !», s’est félicité Stéphane Séjourné sur la plateforme X.

Les déclarations du chef de la diplomatie française devraient soulever l’ire en Algérie et dans les camps de Tindouf.